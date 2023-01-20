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Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Türk futboluna “ofsaytımsı” derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik" ifadelerine yer verildi

Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
AA / HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararlarına yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün, Anadolu Ajansı kaynaklı olarak gündeme yansıyan açıklamaya yanıtımızdır:

Türk futboluna “ofsaytımsı” derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik.

Hatayspor ile oynadıkları maçta ceza alan tribün blokları için Kulübümüzü hadsizce hedef alan bu açıklamanın ve zaman zaman ‘kulüplerinin önüne geçen’ Sportif A.Ş. Başkanvekili olan şahsın, sezon başından itibaren yaptığı açıklamaların “ana odağı” Fenerbahçe, “ana hedefi” ise Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündem ile gerek TFF, gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir!

Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde Kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusunda “bu ligi bitirtmeyiz” tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor;

Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz"

DURSUN ÖZBEK NE SÖYLEMİŞTİ?

Dursun Özbek, AA'ya yaptığı açıklamada, PFDK'nin Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra aleyhlerine verdiği kararların hakkaniyetten uzak olduğunu savunarak, "PFDK sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor. Bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net bir şekilde gösterdi. PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." diye konuştu.

Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları derbiden sonra verilen cezalara değinen Özbek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın. Hatayspor maçından sonra bize verilen cezaya bakın. Oradaki gözlemci kafasını başka yere çevirip, kulaklarını da tıkadı demek ki. Ayıptır, ayıp. 40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin Galatasaray taraftarı demek.
Gelsinler bize Hatayspor maçında 25 bin kişinin küfür ettiğini göstersinler. Olacak iş midir bu? Ne hukuk var, ne adalet var, ne göz var, ne izan var."

"Galatasaray'a verilen cezalarda sezon başından beri bu kadar cömert davranmalarını anlıyorum. Galatasaray'dan, onun büyük taraftarının gücünden çekiniyor, korkuyorlar." diyen Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şunu kimse unutmasın, bugüne kadar Galatasaray taraftarının sesini kesecek herhangi bir güç olmadı, bundan sonra da olamaz. Biz, yarın tüm taraftarlarımızla kenetlenmiş bir şekilde Ali Sami Yen'de olacağız ve daha gür bir sesle takımımız için bağıracağız. Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız. Sonunda iyi olanlar kazanacak. Biz, Türk futboluna herkes için adaleti, bunlara rağmen getireceğiz."

GALATASARAY NE CEZASI ALMIŞTI?

PFDK, Atakaş Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesi gerekçesiyle Galatasaray'ın 100 bin lira para cezasına çarptırılmasına, ayrıca 40 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki maç için bloke edilmesine karar vermişti.

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