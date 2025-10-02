Habertürk
        Fenerbahçe'den İrfan Can Eiğribayat için sakatlık açıklaması: Kırık tespit edildi!

        Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı

        Giriş: 02.10.2025 - 12:45 Güncelleme: 02.10.2025 - 12:47
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Kırık tespit edildi!
        Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

        Sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

