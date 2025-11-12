Fenerbahçe'den Jasikevicius açıklaması!

Fenerbahçe Beko'nun Almanya'nın Münih kentinde İsrail takımları Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI'yle oynayacağı maçlar için Münih'e gelen Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, soruları yanıtladı.

İsrail'in Filistin'e saldırıları sebebiyle iç saha maçlarını Almanya'da oynadıklarının altını çizen Ciritci, "Bu durum bize belli başlı zorluklar getiriyor. Ama Almanya'da da kendi evimizde gibi oynuyoruz. Takımımız iyi hazırlanıyor. Motivasyonumuz da yerinde. Geçen hafta sonundaki futbol maçında da basketbolcularımızla beraberdik. Orada da güzel bir birlik oldu." ifadelerini kullandı.

Takımın sezona iyi bir giriş yapamadığını belirten Ciritci, "Geçen sezonki süreçlerden geçiyoruz. Ayrılan 5 oyuncu var, yerine gelen 4 oyuncu var. Bunların 3'ü ABD'li ve gelir gelmez sakatlık yaşadılar. Jantunen de Avrupa Şampiyonası'ndan çıkıp geldi. Hocamızın taktiklerine ve antrenman metotlarına yeni yeni adapte oluyorlar. Bu uyumu yakaladıklarında biz yine Dörtlü Final'in ve ligin 1 numaralı adayı olacağız." açıklamasında bulundu.

"UZUN YILLAR ÇALIŞMAK İSTİYORUZ" Transfer konusunda sürekli çalışma halinde olduklarını belirten Cem Ciritci, "Sürekli hocamızla irtibat halindeyiz. Beğenilen oyuncular üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Hocamızın da uygun gördüğü, şartların uyduğu transferi yapmaya hazırız." diye konuştu. Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesiyle ilgili de konuşan Ciritci, şunları söyledi: "Biz hocamızdan çok memnunuz. Gerek karakteri, gerek sahadaki hırsı, oyuncular ve taraftar üzerindeki etkisi bizce çok uyumlu. Çok memnunuz ve uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Maç programları çok yoğun olduğu için görüşmelerimiz biraz ağır ilerliyor. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Ümit ediyorum ki aralık ayı gibi inşallah hallederiz." Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in basketbolda büyük yatırım yaptıklarını vurgulayan Ciritci, şöyle konuştu: "Türk basketbolu için lokomotif kulübüz. Hem altyapı hem de kadın basketbolunda çok önemli bir katkı veriyoruz spora. Bu gelişerek devam edecek. Erkeklerde 2, kadınlarda da 2 Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonluğumuz var. Bu durum genç nesilde basketbola ilgiyi artırdı. Biz altyapıda da bir devrim yapmak istiyoruz. Sayın başkanımızın liderliğinde bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yakın zamanda ilgili yönetici arkadaşlarımız bunu duyuracak. Bu bizim için çok önemli. Altyapıdan oyuncu çıkması bize değer katıyor. Avrupa'da bir oyuncu daralması var. İstediğiniz pozisyonda oyuncuyu bulamıyorsunuz. Bu bir handikap. Bunu çözmenin yollarından birisi altyapıya değer vermek ve bunun çalışmasını yapıyoruz. Kulüpler bu kadar ilgi ve yatırım yapmasaydı, milli takımın başarısı bence zor yakalanırdı. Bu bir takım oyunu ve süreklilik gerektiren bir oyun. Bizim ligimizde Avrupa seviyesinde üst düzey 8-10 takımımız var. Bu takımların hepsi milli takıma değer katıyor."