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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den karaborsa bilet açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den karaborsa bilet açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, karaborsa bilet hakkında açıklama yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:29
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        F.Bahçe'den karaborsa bilet açıklaması
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'den karaborsa bilet hakkında açıklama geldi ve illegal şekilde koltuklarını satan taraftarların kombinelerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

        Kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı kararlı mücadelesi, Fenerbahçe – Galatasaray müsabakası öncesinde de devam etmektedir.

        Bu kapsamda; resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir.

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        İptal edilen kombineler, bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır.

        6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırı şekilde 3. kişilere karaborsa ortamında satış yapan veya müsabakalara başka kişi passolig kartlarıyla giriş yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlemlere devam edilecek olup; bu uygulamaya maçın başlama saatine kadar devam edilecektir.

        Karaborsa suçtur. Futbolda yasal olmayan faaliyetlerin önüne geçmek, karaborsaya engel olmak ve amacı Fenerbahçemizi desteklemek olan taraftarlarımızın, maç biletlerine resmi satış fiyatları üzerinden erişimini sağlamak adına tavrımız kararlılıkla sürecektir.

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