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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Kasımpaşa-Galatasaray maçına Cihan Aydın'ın atanmasına tepki! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Kasımpaşa-Galatasaray maçına Cihan Aydın'ın atanmasına tepki!

        Süper Lig'de 2 Mart Pazar günü oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına Fenerbahçe'den tepki geldi. Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Fethi Pekin, "Ligimizde yakın dönemde "En büyük Galatasaray" nicki ile hakem seminerine katılmış bir hakem, Süper Ligin 26. haftasında yarın Galatasaray maçı yönetecek. bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü? Bu durum adil mi?" ifadesini kullanarak TFF ve MHK'yi eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 21:20 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:20
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        F.Bahçe'den G.Saray maçı için hakem tepkisi!
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        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Kasımpaşa-Galatasaray maçına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.

        Pekin, sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yayımlanan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Ligimizde yakın dönemde “En büyük Galatasaray” nicki ile hakem seminerine katılmış bir hakem,

        Süper Ligin 26. haftasında yarın Galatasaray maçı yönetecek.

        Bu gerçekten hareketle kamuoyuna soruyoruz;

        Türk futbol kamuoyunun, taraftarlık kimliğini tesadüfen öğrendiği bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü?

        Bu durum adil mi?

        Dünyanın herhangi bir liginde böyle bir durum söz konusu mu?

        Geçmişte formalarını giymiş Ryan Babel isimli futbolcunun, bugün gündemi sarsan “Hakemler bize yardımcı oluyor ve 3 puanı alıyorduk.” itirafları karşısında,

        bu kulübün sözde adalet bekçisi yöneticilerinin yorumu nedir?

        Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş, kariyeri ile dünyanın en elit hakemleri arasında yer alan bir hakemin dahi günlerce tartışıldığı bu ortamda, gerçeklerden yola çıkarak sorduğumuz bu soruları tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum."

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