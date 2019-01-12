Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

PORTEKİZLİ İÇİN SLIMANI TAKTİĞİ!
Fransız spor adamı, Adrien Silva transferinde Slimani de olduğu gibi ‘sabır’ taktiğini kullanıyor...
Sadık Çiftpınar'ın imza töreninde fotoğraflarda bulunmayan ve bunun gündeme gelmesinin ardından yurt dışında transfer görüşmelerinde olduğunu açıklayan Damien Comolli'nin listesindeki isimler de bir bir belli oluyor! Fransız sportif direktörün Leicester Cityli Adrien Silva'nın peşinde olduğu, bu transferde de Islam Slimani taktiğini uygulayacağı öne sürüldü!
Ada basınına dayandırılan haberlerde Leicester City'nin yüklü bir bonservis bedeli ödemesine rağmen beklediği performansı bulamadığı Adrien Silva'ya birçok talibin bulunduğu, ancak Leicester City'nin bu tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi. Damien Comolli'nin aynı Islam Slimani transferinde olduğu gibi beklemeye geçti. Leicester City'nin, Fenerbahçe'nin kiralık teklifinin duruma göre kabul edilebileceği iddia edildi.
NİJERYA BASINI DUYURDU: FENERBAHÇE'YE YAKIN!
Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Teda ile olan sözleşmesi feshedilen John Mikel Obi, Fenerbahçe'ye yakın! Nijerya basınında çıkan habere göre 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi kabul etmeye hazırlanıyor!
Haberde Çin ekipleri ve ABD'den de transfer teklifleri alan Mikel Obi'nin Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu ve alacağı yıllık ücretteki pürüzlerin gidermesi durumunda sarı-lacivertlilere imza atacağı belirtildi. Mikel Obi'nin menajerinin Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu, transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanabileceği kaydedildi.
Geçen sezon Çin Süper Ligi'dne 18 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Nijerya A Milli Takımı'nın formasını 85 kez terleten futbolcu daha önce Lyn ve Chelsea formaları da giymişti.
IGHALO İÇİN GALATASARAY DA FENERBAHÇE DE DEVREDE
Ocak 2017'de 23 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekiplerinden Changchun Yatai'ye transfer olan Odion Ighalo, ayrılmak istiyor! Kulübünün Çin'de küme düşmesi sonrasında ayrılma kararı alan ve bunu yönetime ileten Nijeryalı golcünün talipleri de artıyor!
SKY Sports'un haberine göre yeniden üst düzey seviyede futbol oynamak isteyen Ighalo'nun ilk tercihi ise Premier Lig. Bir dönem Watford'da top koşturan Ighalo ile birçok Premier Lig ekibinin ilgilendiği, önümüzdeki hafta içinde yeni adresinin belli olacağı belirtildi.
Haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki santrforla ilgilendiği de kaydedildi.
ELIS, FENERBAHÇE'Yİ DOĞRULADI!
Kariyerini ABD futbol ligi MLS ekiplerinden Houston Dynamo'da sürdüren 22 yaşındaki futbolcu Alberth Elis, ülkesi Honduras'ta yayın yapan Diez'e özel açıklamalarda bulundu. Daha önce hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getiren 22 yaşındaki futbolcu bu kez Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı.
"Fenerbahçe'yle görüşüyor musun?" sorusu yöneltilen Elis, "Evet bir teklif aldım ve görüşmelerimiz devam ediyor" yanıtını verdi. Fenerbahçe'yle ilgili konuşan Honduraslı futbolcu, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Türkiye liginin de rekabet açısından üst düzeyde olduğunu biliyorum" ifadelerini kulandı.
Fenerbahçe taraftarlarının kendisine ilgi gösterdiğine de değinen Elis "Sosyal medya hesaplarımı birçok Türk takip etmeye başladı. Hemen hemen hepsi Fenerbahçe'ye gelmemi söylüyor. Bu noktada Tanrı'ya güveniyorum. Yakın zamanda neler olacağını göreceğiz" dedi.
AMR 'WAR'DA SAVAŞI!
Sadık Çiftpınar transferinden sonra gözünü ön bölgeye çeviren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını Yunanistan'a kırdı! Yunanistan'ın PAOK ekibinde top koşturan Mısırlı futbolcu Amr Warda'yı takibe alan sarı-lacivertlilere Türkiye'den rakip çıktığı iddia edildi!
Beşiktaş'ın da kanatlara takviye yapmak istediğinin öne sürüldüğü haberde iki kulübün de PAOK ile temasa geçtiği ve ilk teklifleri ilettiği bildirildi. Warda'nın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedilse de PAOK'un futbolcusunu devre arasında satmak istemediği öne sürüldü.
BATSHUAYI AÇIKLADI!
Valencia ile olan kiralık sözleşmesi feshedilen ve Chelsea'ye dönen Michy Batshuayi'nin menajeri, oyuncusunun geleceğiyle ilgili olarak konuştu! Monaco'nun da gündeminde olan Belçikalı yıldızın menajeri, Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı.
Gelen teklifleri yanıtlayan menajer Meissa N'Diaye, "Evet Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklifler aldık ancak oyuncu şu anda Türkiye'ye gitmek istemiyor. Başka alternatifler üzerinde duruyor" ifadelerini kullandı. Ligue 1'de kötü günler geçiren ve küme düşme hattında kalmak için mücadele veren Monaco, transfer için birçok koldan harekete geçerken yıldız futbolcunun menajeri, bugün kırmızı-beyazlı kulüp ile görüşmek için Monaco'ya gidecek.
Tarafların görüşmesinde çıkacak olumlu sonucun ardından Batshuayi, sezonun ikinci yarısını Ligue 1'de geçirecek. Valencia'da bekleneni veremeyen ve gönderilecek listesinin başında gelen Batshuayi, Thierry Henry yönetiminde zorlu günleri atlatmak için savaşan Monaco'nun yolunu tutacak.
THIERRY HENRY DE KONUŞTU
Monaco teknik direktörü Thierry Henry, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda birlikte çalıştıkları Batshuayi ile ilgilendiklerini resmen açıkladı. Fransız teknik adam, "Batshuayi ile birlikte Belçika'da çalıştım, onu çok iyi tanıyorum. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz ancak kesinlikle bizim için ilginç bir oyuncu olabilir" ifadelerini kullandı.
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