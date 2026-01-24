Fenerbahçe'den 'tüzük' kongresi açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, 'tüzük kongresi' yapılacağı ve tüzüğün değiştirileceği yönünde çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yayımlayarak iddiaları yalanladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız tarafından kurullarımıza gönderilen ve tüzüğümüzde yapılması planlanan güncellemelerle ilgili görüş talebini içeren yazının, bağlamından koparılarak farklı anlamlar yüklenmeye çalışıldığı üzüntüyle karşılanmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kurullarla yürütülen yazışma ve görüş alışverişi, kulübümüzün alışılmış ve rutin işleyişinin bir parçasıdır. Kurullarımıza iletilen bu yazı da söz konusu istişare sürecinin doğal bir örneğidir.

Öte yandan, tüzük çalışmaları; seçim sürecinde camiamızla paylaşılan başlıkların hayata geçirilmesine yönelik olarak başlatılmış planlı hazırlıkların bir parçasıdır. Seçim sürecinde camiamızla paylaşılan tüm başlıklarda olduğu gibi, göreve gelinmesinden bu yana tüzüğümüzle ilgili güncelleme planlamaları üzerine de çalışmalar sürdürülmektedir. Bu süreç, camiamızın görüş ve değerlendirmelerini almayı gerektiren ve doğal olarak zaman alan bir hazırlık sürecidir.