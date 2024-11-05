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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a tepki! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a tepki!

        Fenerbahçe Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına sert yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:34
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        F.Bahçe'den Yüksel Yıldırım'a tepki!
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        Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a sert yanıt geldi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "ZORUNLU AÇIKLAMA

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz.

        Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin “gündem değiştirerek gündeme gelme çabası” olarak görüyoruz.

        Yüksel Yıldırım’a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini,

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        Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını,

        Bir maçtan sonra daha “beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur” mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz."

        YÜKSEL YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

        Galatasaray maçı öncesi 'sessiz kalmakla' suçlanan Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere cevap vermişti.

        Yıldırım, "Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından" ifadelerini kullandı.

        "KEPAZELİK DİZ BOYUNU AŞTI"

        Kendisini eleştiren Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" şeklinde konuştu.

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