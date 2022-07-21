Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hangi kanalda canlı şifresiz yayınlanacak? FB nasıl tur atlar?
ABONE OL

Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalırken futbolseverler rövanş maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. 180 dakikalık maçın ilk perdesi iki takım birbirine üstünlük sağlayamazken sarı lacivertliler umudunu İstanbul'a taşıdı. İşte nefesleri kesecek maç hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hangi kanalda canlı şifresiz yayınlanacak? FB nasıl tur atlar?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe Polonya'da avantajı kaptı. Ukrayna'da devam eden savaş sebebiyle Polonya'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Peki Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen soruların yanıtları...

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olduğu ilk maç, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynandı. Çift maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turda rövanş 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Polonya'da oynanan maçta iki takım da gol bulamadı. Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Kiev'in kazanması halinde ise temsilcimiz Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak. Dinamo Kiev'i elemesi durumunda ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan devam edecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor, Avusturya kampına Avcı'sız başladı
FUTBOL Avusturya kampına Avcı'sız başlangıç
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
FUTBOL UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
Lucescu skordan memnun
FUTBOL Lucescu skordan memnun
Dinamo Kiev: 0 - Fenerbahçe: 0 (MAÇ SONUCU) - Kiev Fenerbahçe maç özeti tamamı izle!
FUTBOL Tur Kadıköy'e kaldı
Haris Seferovic resmen Galatasaray'da! KAP AÇIKLAMASI GELDİ... Seferovic kimdir? Seferovic'in kariyeri ve yaşı! GS transfer haberleri
FUTBOL Galatasaray transferi açıkladı!
Fenerbahçe transferi açıklıyor! KAP bildirimi geliyor: 3 yıllık anlaşma... - Fenerbahçe son dakika FB transfer haberleri
FUTBOL Forvete bir Brezilyalı daha!
Son dakika haberi Galatasaray bir transferi daha açıkladı! - Galatasaray Transfer Haberleri
FUTBOL Galatasaray bir transferi daha açıkladı!
İbrahim Yıldız: "Fenerbahçe umut verdi"
FUTBOL "Fenerbahçe umut verdi"
İşte Türkiye'nin taraftar haritası
FUTBOL İşte Türkiye'nin taraftar haritası
Son dakika haberi TFF'den yabancı hakemve VAR açıklaması!
FUTBOL Yabancı hakem ve VAR açıklaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.