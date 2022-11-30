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Haberler Futbol Fenerbahçe dostluk maçında 3 golle kazandı
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Fenerbahçe: 3 - Rayo Vallecano: 1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe sezonun ikinci etabı öncesi ilk hazırlık maçını kendi evinde Rayo Vallecano'yu 3-1'lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe dostluk maçında 3 golle kazandı
AA

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ilk maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Rayo Vallecano takımını 3-1 yendi.

18. dakikada ceza sahası sol önde kazanılan serbest vuruşu kullanan Crespo'nun havadan gönderdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazda bekleyen Szalai yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.

22. dakikada konuk ekibin golü geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trejo, defans oyuncularını çalımlayıp sağ ayağıyla yerden vurdu. Arao'nun ayağına çarparak seken meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.

29. dakikada sol çaprazda topla buluşan Lincoln Henrique'nin içeri kestiği topa ceza sahası içinde bekleyen Serdar Dursun kafayla vurdu. Üst direğe çarparak geri dönen top, Szalai'nin volesinde bu kez yandan auta gitti.

40. dakikada Crespo'nun ceza sahası sol önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Lincoln Henrique kullandı. Bu oyuncunun plasesi üst direkten geri döndü ve Szalai'nin vuruşunda da meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

İkinci yarıda 68. dakikada ceza sahası önünde King'in ara pasında topa koşan Pedro, Mumin Suleiman tarafından düşürüldü. Hakem penaltı düdüğü çaldı.

71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Penaltı atışını kullanan Osayi-Samuel'in vuruşunda top sağ kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-1.

76. dakikada orta sahada kaptığı topu süren İsmail Yüksek, sol çaprazda bekleyen King'i buldu. Bu oyuncunun sağ ayağıyla plase vuruşunda top sağ kale direği dibinden filelere gitti: 2-1.

83. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakiplerini çalımlayarak sağ ayağıyla plase şut çekti. Defans oyuncusuna da çarpan top ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

PEDRO SAKATLANDI

Serdar Dursun'un yerine ikinci yarıda (60. dakika) oyuna giren Fenerbahçeli oyuncu Joao Pedro, King'in ara pasına koşarken ceza sahası içinde konuk ekipten Mumin Suleiman tarafından düşürüldü.

Hakemin penaltı düdüğü çaldığı pozisyonda sakatlanan Pedro, sedyeyle oyundan alındı. Taraftarlar oyundan çıkarılan Pedro'nun ismini söyleyerek bu oyuncuya destek verdi.

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