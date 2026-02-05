Fenerbahçe-Erzurumspor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe kritik mücadelede ev sahibi olmanın avantajını kullanıp rakibini eli boş göndermek istiyor. Erzurumspor ise zorlu müsabakada puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hedefinde. Peki, Fenerbahçe-Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler