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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe muhtemel 11'i

        Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan sarı lacivertliler ligi ikinci bitirmeyi garantiledi. Rakibi Galatasaray ise Kayserispor karşısında bir puan alması durumunda ligi şampiyon tamamlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Fenerbahçe- Eyüpspor karşılaşmasının tarihi ve maç saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 19:58 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:58
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        Fenerbahçe- Eyüpspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Geride kalan 33 haftada 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler 78 puanla ikinci sırada bulunuyor. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, "Fenerbahçe- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe- Eyüpspor maçı 18 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE- EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beİN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Livakovic, Mert, Çağlar, Skriniar, Kostic, İsmail, Amrabat, Fred, Talisca, Tadic, Dzeko

        5

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

        Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Bu oyuncuların yanı sıra ceza sınırında bulunan Fred, Djiku ve İrfan Can Kahveci de yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

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        KADRODA ROTASYON

        Ligde zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ikas Eyüpspor karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı planlıyor.

        Portekizli çalıştırıcının, geride kalan haftalarda fazla forma şansı bulamayan isimleri yarınki maçta ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

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