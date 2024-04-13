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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:40
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        Fenerbahçe, Karagümrük maçına hazır!
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        Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Bu antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

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