Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı için geri sayım başladı. Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçları ile sürüyor. Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 16 maçta Fenerbahçe'nin 11 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sarı lacivertlilerin bu karşılaşmalarda 1 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, "Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...