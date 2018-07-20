Fenerbahçe ile Feyenoord hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, İsviçre kampı sırasında Lozan takımıyla oynamış bu maçtan da 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Premier Lig ekibi Fulham'ı ise 3-0'lık skorla yenen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk defa taraftarının karşısına çıkacak. Kadroya dahil olan yeni isimlerin de ilk kez Kadıköy çimlerine ayak basacağı karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe hazırlık maçının detayları...

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonu çalışmaları kapsamında 21 Temmuz'da sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'la hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe - Feyenoord maçı saat 21.00'de başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

YENİLER TARAFTARIN ÖNÜNDE

Fenerbahçe'ye bu sezon dahil olan isimler, ilk kez Kadıköy'ün çimlerine ayak basacak.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu, Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli takımla ilk kez boy gösterecek.

STADIN DOLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin stadında yapacağı karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösteriyor.

Satışa sunulan biletlere yoğun talep olduğu ve Ülker Stadı'nın tamamının dolmasının beklendiği öğrenildi.

VAN PERSİE, FENERBAHÇE'YE KARŞI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, ayrılığından sonra ilk kez sarı-lacivertli takıma karşı mücadele edecek.

Geçen sezonun devre arasında Feyenoord'a transfer olan Van Persie, sarı-lacivertli takımda 2,5 sezon forma giymişti. Hollandalı futbolcu, attığı 36 golden çok yaşadığı sakatlıklar ve aldığı ücretle gündeme gelmiş, zaman zaman sarı-lacivertli taraftarların protestosuyla karşılaşmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ