Fenerbahçe-Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Feyenoord maçı şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe-Feyenoord karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Hollanda'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 2 ya da daha farklı galibiyetlerde tur atlayan taraf olacak. Tek farklı kazanması durumunda maç uzatmaya gidecek. Aksi skorlarda ise Devler Ligi'ne veda edecek. Peki, "Fenerbahçe-Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Feyenoord maçının canlı yayınlanacağı kanal...
Fenerbahçe-Feyenoord maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşmada sarı lacivertlilerde hedef, Feyenoord'u eleyip Devler Ligi'nde yoluna play-offlardan devam etmek. Temsilcimiz rakibine mağlup olması ya da rakibi ile berabere kalması durumunda Avrupa Ligi'ne gidecek. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe-Feyenoord karşılaşmasının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı 12 Ağustos Salı bugün saat 20:00'de oynanacak.
FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Stadı'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, Hollanda ekiplerine karşı 11. kez kaybetti
Feyenoord deplasmanında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle oynadığı 25. maçında 11. kez kaybetti.
Sarı-lacivertliler, bugüne kadar Hollanda takımlarına karşı 9 galibiyet elde ederken 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Feyenoord ile de beşinci kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 3. kez kaybetti. 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşen iki takımın mücadelesinde Feyenoord sahasındaki maçı 1-0, İstanbul'daki mücadeleyi ise 2-0 kazanarak turu geçen taraf olmuştu.
İki takım 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe rakibini hem deplasmanda hem de İstanbul'da 1-0'lık skorlarla geçmişti.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak.
Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.
TALISCA DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.
Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, bu maçta formasına kavuşuyor.
İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Duran.
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, In-Beom, Stejin, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda.