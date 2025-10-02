Fenerbahçe, Fransız ekiplerine karşı 5. kez kazandı

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Nice’i konuk ederken sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bugünkü maçla birlikte Fransız ekipleriyle 23 maça çıktı. Kanarya, en fazla resmi maçı da 6 kez ile Nice’e karşı oynadı. Lille, Lyon, Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes ile de rakip olan Fenerbahçe, 5. kez üstün olan taraf oldu.