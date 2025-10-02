Habertürk
        Fenerbahçe, Fransız ekiplerine karşı 5. kez kazandı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Fransız ekiplerine karşı 5. kez kazandı

        UEFA Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 yenen Fenerbahçe, Fransız ekiplerine karşı 5. galibiyetini aldı.

        Giriş: 02.10.2025 - 22:01 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:01
        F.Bahçe, Fransız ekiplerini 5. kez yendi!
        UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Nice’i konuk ederken sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Sarı-lacivertliler bugünkü maçla birlikte Fransız ekipleriyle 23 maça çıktı. Kanarya, en fazla resmi maçı da 6 kez ile Nice’e karşı oynadı. Lille, Lyon, Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes ile de rakip olan Fenerbahçe, 5. kez üstün olan taraf oldu.

        Fenerbahçe, Nice'in yanı sıra Bordeaux ve Marsilya'yı mağlup etmişti.

        Öte yandan Kanarya, Kadıköy’de Fransız ekipleriyle oynadığı son 6 maçta kaybetmedi. Bu süreçte Lille ile 2 kez, Marsilya, Rennes, Lyon ve Nice ile oynadı.

