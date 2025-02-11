Fenerbahçe Gabriel Souza transferini iptal etti!

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Gabriel Souza'nın sağ bacağında sakatlık tespit edildi.

20 yaşındaki Brezilyalı forvetin ameliyat olması gerektiği belirtilirken, yaklaşık 8-10 ay sahalardan uzak kalacağı öngörüldü. Bunun üzerine sarı-lacivertliler, transferden vazgeçerek Vasco da Gama ile yaptığı anlaşmayı iptal etti.

Sağlık kontrolünü geçemeyen ve transferi iptal olan Gabriel Souza Brezilya'ya döndü.