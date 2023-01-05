Derbilerin en deneyimlisi Muslera

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray derbilerinin en deneyimlisi Fernando Muslera
ABONE OL

Derbilerin en deneyimlisi Muslera

Galatasaray’ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 26 maçla derbilerde takımın en deneyimli ismi konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbilerinin en deneyimlisi Fernando Muslera
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak dikkat çekiyor. 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 22'si Süper Lig, 3'ü TFF Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere 26 kez Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Deneyimli kaleci ayrıca kariyerinde en çok da Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

Muslera'nın oynadığı Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray, 9 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe de 1'i TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 8 defa rakibini mağlup etti. 9 mücadele ise berabere sona erdi.

36 yaşındaki kaleci, bu sezon 15'i Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 16 müsabakada görev aldı ve kalesinde 12 gol gördü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...
FUTBOL Beşiktaş'ta sıcak saatler
Berkan Kutlu küllerinden doğdu!
FUTBOL Küllerinden doğdu!
Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları
FUTBOL "Sıkıntı yaşarsınız"
Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!
FUTBOL Gol krallığında değil katkıda zirvede!
Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi
FUTBOL Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi
Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı
FUTBOL Messi'nin paylaşımındaki kupa sahte çıktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi - İtalya'dan sol bek iddiası
FUTBOL İtalya'dan sol bek iddiası
Neymar satışta! Dev bonservis bedeli...
FUTBOL Neymar satışta! Dev bonservis bedeli...
Chelsea Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FUTBOL Chelsea Manchester City maçı ne zaman?
Felipe Melo'dan derbi mesajı
FUTBOL Derbi mesajı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.