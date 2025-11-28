Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadele öncesinde, derbi maçı biletlerin satışa sunulacağı tarih futbolseverin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı tarihi ve saati...
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi ve saati gündemdeki yerini aldı. 14. haftaya tek namağlup takımı olarak giren Fenerbahçe, Galatasaray engelini geçip, liderliği almak istiyor. Galatasaray ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak birinciliği kaptırmak istemiyor. Peki, "Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.