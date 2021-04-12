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4 maç sonra 1'den fazla gol

Fenerbahçe, 4 maç aradan sonra 1'den fazla gol attığı ilk karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı

Fenerbahçe, Gaziantep engelini 3 golle geçti

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 30 dakikasında rakip kalede etkili olan sarı-lacivertliler, gol bulmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi. Müsabakanın ikinci yarısına daha hızlı başlayan Fenerbahçe, 56. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golüyle öne geçti. 66. dakikada Maxim'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 71. dakikada Valencia'nın golüyle yeniden öne geçti. Fenerbahçe, 90+5. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek zirve takibini sürdürdü.

MERT HAKAN'IN 4. GOLÜ

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti.

Mert Hakan, ligin geride kalan bölümünde 3 gol atmayı başarmıştı.

Mert Hakan, Gaziantep karşısında 56. dakikada attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. 26 yaşındaki oyuncu, ligde son golünü 11 Ocak'ta 3-0 kazandıkları Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında kaydetmişti.

4 MAÇ SONRA 1'DEN FAZLA GOL

Fenerbahçe, ligde 4 maçın ardından 1'den fazla gol bulmayı başardı.

Sezon boyunca gol sıkıntısı çeken ve son 4 haftada her maçta 1'er gol atan sarı-lacivertliler, bu süreçte 1'er galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik yaşamış ve 7 puan yitirmişti.

Fenerbahçe, 4 maç aradan sonra 1'den fazla gol attığı ilk karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

VALENCIA GOL SAYISINI 7'YE ÇIKARDI

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Enner Valencia, Süper Lig'de 7. golünü kaydetti.

Sezonun büyük bölümünde kenarlarda görev alan Valencia, Gaziantep karşısında ise santforda görevlendirildi.

Müsabakanın 71. dakikasında takımının 2. golüne imza atan Valencia, ligdeki gol sayısını 7'ye taşıdı ve Fenerbahçe'nin bu sezonki en golcü ismi oldu.

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