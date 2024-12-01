Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK 'yı ağırlıyor. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının tarihi ve maç saati taraftarların gündemindeki yerini aldı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ligde, 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 29 puan topladı. Peki, "Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Gaziantep maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe-Gaziantep maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler Gaziantep FK karşısında galip gelip zirve takibini sürdürme hedefinde. Gaziantep ise Fenerbahçe maçında puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Gaziantep FK maçı 2 Aralık Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.
FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?
Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe ve Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyi Alper Akarsu yönetirken yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri