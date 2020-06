Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini’yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe Beko’nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından “Yılın Yöneticisi” seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz."

"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Sözleşmesi 2 yıl uzatılan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini, sarı-lacivertli kulüpte kaldığı için heyecanlı olduğunu belirterek yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti.

Gherardini, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaya devam edebilmekten ötürü son derece heyecanlıyım. Bunun için başkanımız Ali Koç'a, başkan vekilimiz Semih Özsoy'a ve tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını hatırlatan İtalyan spor adamı, "Zeljko Obradovic önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız. Umarım taraftarlarımız, geçmişte olduğu gibi her zaman bizim arkamızda yer alır. Onların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız olacak ve bu desteği hak etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.