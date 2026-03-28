        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nde yeni dönem! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nde yeni dönem!

        Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonucunda Suat Açıkbaş dernek başkanlığına seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2026 - 18:23 Güncelleme:
        Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nde 28 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonucunda, üyelerin oylarıyla Suat Açıkbaş dernek başkanlığına seçildi.

        Gerçekleşen genel kurul, dernek üyelerinin katılımı ile tamamlandı.

        Yeni yönetimin, derneğin kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi, üyeler arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmeyi ve faaliyetleri daha etkin bir şekilde sürdürmeyi hedeflediği aktarıldı.

        Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin, yeni dönemde de Fenerbahçe Spor Kulübü’nün değerlerine bağlı kalarak, üyeleriyle birlikte hareket eden güçlü bir yapı olmayı sürdüreceği ifade edildi.

