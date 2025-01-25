Fenerbahçe - Göztepe maçı için geri sayım başladı. Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Göztepe maçının tarihi ve karşılaşmanın başlayacağı saat futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ligde oynadığı futbolla adından söz ettiren Göztepe, Fenerbahçe karşısında puan ve puanlar alarak iddiasını sürdürmek istiyor. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maç beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, "Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Göztepe maçı muhtemel 11'leri...