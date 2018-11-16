Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Ozan Tufan, Nabil Dirar ve Aatif Chachehoue çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde sürdürürken, bu oyuncuların affedilmesiyle ilgili gündemde herhangi bir gelişme yaşanmıyor.

Özellikle takımın toparlanmaya başlamasıyla disiplin sebepleriyle kadro dışı bırakılan bu oyuncuların yeniden takıma katılmasına sıcak bakılmazken yine de yönetim devre arasına doğru Erwin Koeman'ın bu konudaki fikirlerini alıp bir yol izleyecek.

Adı geçen oyuncuların af yolu çok mümkün gözükmezken, özellikle Ozan, Aatif ve Dirar'ın devre arasında gönderilmesi için çalışmalar da yapılacak. Bu şekilde maddi kaynak yaratmayı planlayan Fenerbahçe bu şekilde devre arasında transfer çalışmaları yapmayı hedefliyor.

Bu 3 oyuncunun da yurtiçinden çok talibi olduğu öğrenilirken özellikle Sivasspor'un Aatif ve Dirar'ı kadrosuna katmak istediği ve Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Durumu diğer oyunculardan biraz daha farklı olan Volkan Demirel ise konusu geçen isimler arasından geri dönme ihtimali en yüksek olan oyuncu. Volkan Demirel'in Fenerbahçe'den ayrılmayı kesinlikle düşünmediği öğrenilirken, affedilmemesi durumunda ise sene sonunda futbolu bırakmayı dahi düşündüğü öğrenildi.

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