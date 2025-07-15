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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe kamp kadrosu ve hazırlık maçı takvimi

        Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe kamp kadrosu

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürüyor. Sakatlığı sebebiyle tedavisine başlanan Anderson Talisca kamp kadrosunda yer almazken, sarı lacivertlilerin hazırlık maçı takvimi açıklandı. Albufeira'da kamp yapan Fenerbahçe, Portekiz'de ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?" İşte İşte Fenerbahçe kamp kadrosu ve hazırlık maçı takvimi...

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        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 20:09 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:18
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz'de oynayacağı hazırlık maçlarının tarihleri belli oldu. Jose Mourinho yönetiminde Portekiz'de kamp yapan sarı lacivertlilerde, kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan maç takvimine göre Fenerbahçe, Portekiz'de 5 hazırlık maçına çıkacak. Peki, "Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...

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        FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

        17 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Portimonense

        20 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Sunderland

        23 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Al Ittihad

        26 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Benfica

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        Fenerbahçe, yurt dışı kampını 27 Temmuz’da noktalayacak, çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.

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        FENERBAHÇE KAMP KADROSU

        İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

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