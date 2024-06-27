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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, hazırlıklarını taraftara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, hazırlıklarını taraftara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü

        Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk etap kampının 4. gününde taraftara açık antrenman yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:03
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        Fenerbahçe'den taraftara açık antrenman
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        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'nde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk olarak ısınmayla başlayan idmanda daha sonra dar alanda pres ve oyun kurma üzerine taktik antrenman gerçekleşti. Tribünlerdeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar da başta Mourinho olmak üzere futbolculara tezahüratlarda bulundu.

        Daha sonra diğer sahaya geçen takım, 3 oyuncunun joker olarak kullanıldığı 11'e 11 çift kale maç yaptı.

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        Hava sıcaklığının artması sebebiyle oyuncuların serinlemesi için sahada kısa süreli sulama sistemi açıldı. Pas çalışmasıyla devam eden idman esneme çalışmasıyla sona erdi. 1 saat 30 dakika süren antrenmanın sonunda Portekizli teknik adam taraftarların yanına giderek imza dağıttı. Futbolcular da daha sonra aynı bölgeye gelerek kendilerine destek veren taraftarlara alkışlarla karşılık verdi. Daha sonra birkaç futbolcu taraftarların formalarını imzaladı.

        İzinleri sona eren Alexander Djiku ile Bright Osayi-Samuel, bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından günün ikinci antrenmanında takımla çalışacak.

        Sarı-lacivertliler, yarın basına kapalı yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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