Birinci sette 2 takım da birbirini oyundan düşürmek için smaç servisler attı. Galatasaray HDI Sigorta, Burutay Subaşı ile etkili oldu, Fenerbahçe HDI Sigorta ise Ter Maat ile sayı üretti. Galatasaray HDI Sigorta, teknik molayı 12-8 önde geçti. Sarı-kırmızılı takım, rakibini üçlü bloklarda durdurdu ve seti 25-20 kazandı.

İkinci sette Galatasaray HDI Sigorta, Venno ile etkili servisler atarak iyi oyununu sürdürdü. Ortadan ataklarla teknik molayı 12-11 önde geçen sarı-kırmızılılar, seti 25-22 üstün tamamladı.

Üçüncü sette de etkinliğini sürdüren ve ortadan yaptığı ataklarla teknik molayı 12-10 önde geçen Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-21, müsabakayı da 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Recep Karakoç

Fenerbahçe HDI Sigorta: Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)

Galatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin)

Setler: 20-25, 22-25, 21-25

Süre: 95 dakika (30, 34, 31)