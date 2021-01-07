Borsa İstanbul yeni yılda yatırımcıların artan ilgisiyle 2021'in ilk 4 işlem gününde rekor üstüne rekor kırıyor. 2020 yılını 1.476 puandan kapatan BIST 100 endeksi bugün 1.519 puanla tarihi zirvesini yeniledi. Ancak Borsa İstanbul'da bu hafta en çok dikkat çeken yükseliş spor endeksinde yaşandı.

Bugün saat 11.00 itibarıyla BIST Spor endeksi hafta başından bu yana yüzde 11 yükseldi. Söz konusu süreçte Fenerbahçe yüzde 20.9 ile en hızlı yükselişi kaydetti. Fenerbahçe hisseleri bu yükselişiyle son 4 günde TL bazında yüzde 14 yükselen Bitcoin'i geride bıraktı.

Şu ana kadar 2021'de yükseliş bakımından Fenerbahçe'yi yüzde 13.1 ile Trabzonspor ve yüzde 12.6 ile Beşiktaş takip etti. Galatasaray hisselerindeki yükseliş ise yüzde 0.2'de kaldı.

Hisse Değişim (%) Fenerbahçe 20.9 Trabzonspor 13.1 Beşiktaş 12.6 Galatasaray 0.2



Son 1 haftada 4 büyükler tarafından hisseleri yükseltecek bir bilanço açıklaması veya sponsorluk gibi ek gelir getirecek yeni bir anlaşma açıklanmadı. Bu yükselişlerde özellikle Beşiktaş'ınkinde, futbol takımlarının performansı etkili oldu. Beşiktaş Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe de Alanyaspor'a karşı bugün kazanması durumunda şampiyonluğun en güçlü adayları arasında olmaya devam edecek. Son 5 maçın 4'ünü kazanan Trabzonspor toparlanma işaretleri gösterirken son mağlubiyetiyle lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde kalan Galatasaray ise 2021'e iyi bir başlangıç yapmadı.

BİR ANDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yeşil sahada alınan galibiyetler daha fazla gelir anlamına geldiği için buradaki performans genelde spor hisselerine de yansıyor. Ancak Fenerbahçe hisselerinde asıl olarak dün Mesut Özil'in transfer edileceğine dair haberlerin olumlu bir etkisi gözlemlendi. Dün öğle saatlerinde Mesut Özil haberi ilk çıktığında 31 liradan işlem gören Fenerbahçe hisseleri yarım saat içerisinde 33 lirayı aştı. Günü de 33.66 liradan kapattı. Bugün saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe hissesi 35.7 liraya yükseldi. Yani transfer haberinin ardından yaşanan yükseliş yüzde 15'i buldu.