Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe: "İsyanla sorguluyoruz: 'Failler nerede?'" - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe: "İsyanla sorguluyoruz: 'Failler nerede?'"

        Fenerbahçe, 4 Nisan 2015 tarihindeki takım otobüsünün kurşunlamasının 10. yılında yaptığı paylaşımda, "Her gün soruyor, isyanla sorguluyoruz: 'Failler nerede?'" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 00:14 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsyanla sorguluyoruz: 'Failler nerede?'"
        ABONE OL

        Fenerbahçe, 4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsünün saldırıya uğramasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

        Fenerbahçe takım otobüsü, 2014-2015 sezonunda Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın ardından silahlı saldırıya uğramıştı. Fenerbahçe'den olayla ilgili yapılan açıklamada "4 Nisan 2015'in üzerinden geçen 10. yılda, her gün soruyor, isyanla sorguluyoruz: "Failler Nerede? Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'i unutmayacak, bu suçu işleyenlerin yargı önünde hesap vereceği gün için mücadelesinden vazgeçmeyecek! Adalete saygılı, vicdan sahibi her insanın vicdanını yaralayan, 39 canımıza kast edilen bu olayın aydınlatılması için devletimizin ilgili tüm kurumlarına çağrı yapıyor; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak davamızın peşinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." denildi.

        FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASININ TAM METNİ ŞU ŞEKİLDE:

        "4 NİSAN 2015'İN ÜZERİNDEN GEÇEN 10. YILDA, HER GÜN SORUYOR, İSYANLA SORGULUYORUZ: "FAİLLER NEREDE?"

        4 Nisan 2015 tarihinde, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrasında dönüş yoluna çıkan Takım otobüsümüzün kurşunlanmasının üzerinden bugün tam 10 yıl geçti...

        "O kara gün Fenerbahçe'yi yok etmek isteyen failler, aradan geçen 10 yılda ortaya çıkmadı! Armamızı taşıyan canlarımıza kast eden, milyonlarca üyesi olan bir camiayı hedef alan faillerin bulunmadığı her gün, bu yapılanı sorgulamaya, hakkımızı aramaya devam edeceğiz!

        Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'i unutmayacak, bu suçu işleyenlerin yargı önünde hesap vereceği gün için mücadelesinden vazgeçmeyecek!Adalete saygılı, vicdan sahibi her insanın vicdanını yaralayan, 39 canımıza kast edilen bu olayın aydınlatılması için devletimizin ilgili tüm kurumlarına çağrı yapıyor;

        Fenerbahçe Spor Kulübü olarak davamızın peşinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Romulo'dan Göztepe'ye yarım bilet!
        Romulo'dan Göztepe'ye yarım bilet!
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        TIR'la otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        TIR'la otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Küresel büyüme paniği
        Küresel büyüme paniği
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Kadıköy Fatihi!
        Kadıköy Fatihi!
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf