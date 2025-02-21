Fenerbahçe Kaptanı Yağmur Uraz: İnşallah kırdığım bu rekoru geçerler

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Kaptanı Yağmur Uraz, ilk hedefinin sezon sonunda sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Uraz, takımının Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta fileleri havalandırarak 300. golüne ulaşarak Türk kadın futbol tarihinde bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu.

Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki futbolcu, 377 maçta 300 gole ulaşıp rekor kırdığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Trabzonspor deplasmanında 300. golü atmak benim için çok sevindiriciydi. 'O gol acaba hangi maça denk gelecek, nasıl sevinelim' diye konuşuyorduk. Son iki senedir orada beraberlik ve mağlubiyetle biten maçlarımız vardı. 2-0 gibi net bir skorla ayrıldığımız için çok mutluyum. Altyapıdan gelen yetenekli kardeşlerimiz var. Forvet eksiğimiz var, daha fazla forvet çıkarmamız lazım. İnşallah kırdığım bu rekoru geçerler." diye konuştu.

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Maç öncesinde yaptığı totemlerden bahseden milli oyuncu, "Aslında bu konuda oldukça pimpirikliyim. Totemlerim var. Mesela saç tokam var, onun kesinlikle olması lazım. Tekmeliğim var, giydiğim kramponun asla değişmemesi lazım. Hep kullandığım çantamı takmam lazım. Hepsini bir gün öncesinden hazır ediyorum. Onlar olmadığında bir şeylerin eksik ya da yanlış gideceğini düşünüyorum. Tam olduklarında ben tam oluyorum." açıklamasında bulundu.

Trendyol Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yanı sıra 9 Mart'ta deplasmanda Galatasaray ile yapacakları mücadele hakkında da konuşan Uraz, iki maçın da güzel geçeceğini düşündüğünü ve maçları kazanıp şampiyonluk yolunda güzel bir adım atmak istediklerini dile getirdi.