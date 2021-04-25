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Fenerbahçe - Kasımpaşa (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Şenol Can yönetiminde 5 maçta iyi bir performans sergileyen Paşa ise kazanarak çıkışa geçmek istiyor

Fenerbahçe - Kasımpaşa (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA

STAT: Ülker
SAAT: 20:30
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan, Mert Hakan, Pelkas, Valencia
TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can

MAÇTAN NOTLAR

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın kazandığı haftada galip gelerek 3 puanlık farkı korumak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan maçta da Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük kurmuştu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında 3 futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

9 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Teknik direktör Şenol Can'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, son maçında ise Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Ligde çıktığı 35 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 37 puanla 16. sırada girdi. Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlıkları devam eden Julian Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Gilbert Koomson karşılaşmada forma giyemeyecek.

36. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 35 maçtan 27'sini Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 84 golüne, Kasımpaşa 32 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

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