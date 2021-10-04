İkame bir oyun da yoksa. Bir set oyunu oynamıyorsa, 90 dakika boyunca da baskı yapmak mümkün olmadığı için bir yerden sonra risk büyüyor. Bu oyunla dünküne benzer bir rakibe karşı Fenerbahçe’nin hızlı hızlı skor bulması şart. Ve rakibin riski yükseltmesi. Çünkü 2-0’da bile bir kontrol oyunu ortaya koymuyor. Oyunu almak için yine orta sahayı ele alacak bir kalabalıklaşma, yeni bir model lazım olacak.