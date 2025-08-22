Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 3. hafta
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor ile mücadele edecek. Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve bilet fiyatları hakkında detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Kocaelispor’u konuk ediyor. Jose Mourinho’nun öğrencileri, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor. Geri sayım sürerken Fenerbahçe-Kocaelispor maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve bilet fiyatları araştırılıyor. İki takım, bugüne dek 40 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu. Peki, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadelenin detayları…
FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Kocaelispor maçı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
41. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya geliyor.
İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu.
Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırırken, Kocaelispor 32 kez gol sevinci yaşadı.
İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Yeşil-siyahlı ekipte ise kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.
DORGELES NENE İLK MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak.
Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.
FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI
Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst A - I Blok: 1.800 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst B - H Blok: 2.000 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst C - G Blok: 2.350 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst D - F Blok: 2.650 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850 TL
Fenerium Alt Avis - Maraton Alt A - I Blok: 3.950 TL
Fenerium Alt Avis - Maraton Alt B - H Blok: 4.550 TL
Fenerium Alt Avis - Maraton Alt C - G Blok: 5.450 TL
Fenerium Alt Avis - Maraton Alt D - F Blok: 6.200 TL
VIP (Maraton Alt - Fenerium Alt Avis E Blok): 18.750 TL