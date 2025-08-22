Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 3. hafta Fenerbahçe-Kocaelispor maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 3. hafta

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor ile mücadele edecek. Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve bilet fiyatları hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 12:30 Güncelleme: 22.08.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Kocaelispor’u konuk ediyor. Jose Mourinho’nun öğrencileri, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor. Geri sayım sürerken Fenerbahçe-Kocaelispor maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve bilet fiyatları araştırılıyor. İki takım, bugüne dek 40 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu. Peki, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadelenin detayları…

        2

        FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Kocaelispor maçı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        4

        41. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya geliyor.

        İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

        Fenerbahçe rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu.

        Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırırken, Kocaelispor 32 kez gol sevinci yaşadı.

        İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

        5

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

        Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

        Yeşil-siyahlı ekipte ise kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.

        6

        DORGELES NENE İLK MAÇINA ÇIKACAK

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak.

        Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

        7

        FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

        Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL

        Fenerium Üst - Maraton Üst A - I Blok: 1.800 TL

        Fenerium Üst - Maraton Üst B - H Blok: 2.000 TL

        Fenerium Üst - Maraton Üst C - G Blok: 2.350 TL

        Fenerium Üst - Maraton Üst D - F Blok: 2.650 TL

        Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

        Fenerium Alt Avis - Maraton Alt A - I Blok: 3.950 TL

        Fenerium Alt Avis - Maraton Alt B - H Blok: 4.550 TL

        Fenerium Alt Avis - Maraton Alt C - G Blok: 5.450 TL

        Fenerium Alt Avis - Maraton Alt D - F Blok: 6.200 TL

        VIP (Maraton Alt - Fenerium Alt Avis E Blok): 18.750 TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Turist sayısında gerileme
        Turist sayısında gerileme
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        "Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ü sivil"
        "Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ü sivil"
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        Sıcak hava uyarısı!
        Sıcak hava uyarısı!
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı