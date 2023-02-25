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Fenerbahçe'nin konuğu Konyaspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bugün Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus, cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak

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  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bu akşam Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    JESUS YOK

    Fenerbahçe'de Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak. Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak. Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    TEK EKSİK

    Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    MUHTEMEL 11

    Altay
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    Ferdi
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    Samet
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    Szalai
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    Oosterwolde
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    Arao
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    Crespo
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    İrfan Can
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    Rossi
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    King
  • Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konya maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

    Valencia

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