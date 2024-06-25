Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, milli yüzücülerle bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan kulübün milli yüzücüleriyle bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, Yüzme Şube Sorumlusu Orel Oral ve Yardımcısı Turguthan Alporal ile milli yüzücüler Emre Sakçı, Kuzey Tunçelli, Deniz Ertan, Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin ve Gizem Güvenç, Ali Koç'u kulüp binasında ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Ali Koç, kazanılan Avrupa şampiyonluklarıyla alınan madalyaların önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: