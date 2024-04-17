Nihat Tokat Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkan Adaylığını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkan adayı Nihat Tokat, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dalyan Club'da gerçekleştirilen organizasyonda açıklamada bulunan Tokat, uzun yıllardır Fenerbahçe camiasına hizmet etmenin onurunu taşıdığını belirtti.

Fenerbahçe'nin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Tokat, "28 yıllık kongre üyesi olmanın getirdiği deneyim ve bağlılıkla, Fenerbahçe'ye olan sevdamı ve hizmet aşkımı her birinize hissettirmek istiyorum. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucularından biriyim. Kulübümüzün değerlerini ve tarihini yaşatma konusundaki kararlılığım, geçmişte yaptığım çalışmalardan da belli olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarların her zaman yanında olduğunu ve ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap vereceğini anlatan Tokat, "Fenerbahçe için bütün enerjimi ve yeteneğimi seferber etmekten büyük onur duyuyorum. Kulübümüzün 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Yüksek Divan Kurulu Başkan adayıyım, sizlerin güveni ve desteğiyle buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Ekip arkadaşlarıyla 11 aydır bu seçim için çalıştıklarını aktaran Tokat, şunları kaydetti:

"Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Oradan çok ciddi güzel iletişimler aldık. Güzel istekleri var ve onların isteklerini eğer başkan seçilirsem uygulamak için elimden geleni yapacağım. İlk icraatlarımdan biri Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u barıştırmak olacak. Fenerbahçe böyle kuvvetlenecek. Fenerbahçe sevgi ormanı kuruyoruz. 5 bin 300'e yakın üyemiz var. Seçildikten sonra seçilmesem de diğer başkandan bunu isteyip her bir üye adına daha sonra tüm genel kurul üyelerimiz adına bunu yapacağız. Türkiye Futbol Federasyonunu ikna edeceğiz. 28 şampiyonluğumuzu alacağız. Altyapı desteği de sunacağız. 3 önemli adayla yarışacak olmak bizim için onurdur."