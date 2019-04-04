Fenerbahçeliler bu sabah kulüpleri ve birçok farklı branştaki sportif faaliyetlerle ilgili haberlere bakmak istediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu şaşkınlığın nedeni, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün televizyonunun, internet sitesinin, 'Sarı Kanarya'nın ürünlerini satan Fenerium mağazalarına ait internet adresinin ve sosyal medya hesaplarının hepsinin kapalı olmasıydı. Camiayı ayağa kaldırmak ve Fenerbahçe kulübüne destek sağlamak amacıyla bugün saat: 10.07'de başlayacak olan "1 yılda 1 milyar lira" kampanyası ile birlikte tüm adreslerinin aktif hale getirileceği öğrenildi.

"31 MAYIS'A KADAR 65 MİLYON EURO"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada, 31 Mayıs tarihine kadar Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle gelir elde etmek için kampanya başlatacaklarını belirterek, "31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Avrupa Kupası'na, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak söz konusu" demişti.

SİLAHLI SALDIRININ YILDÖNÜMÜ

Bu arada Fenerbahçeliler için bugünün bir anlamı daha var. 2014-2015 sezonunun 26'ncı haftasında Fenerbahçe'nin Rize'de oynadığı deplasman maçının ardından Fenerbahçe kafilesi, Trabzon havalimanına giderken Araklı İlçesi'nin girişinde, pompalı tüfekle gerçekleştirilen bir saldırıya uğramıştı. Türk spor tarihine kara bir leke olarak geçen olayda otobüs şoförü ağır yaralanmış; Türk futbolu büyük bir şok yaşamıştı.