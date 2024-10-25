37. DAKİKA

Fenerbahçe üst üste 2 net fırsat yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Szymanksi'nin kale sahasına ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunu kaleci Onana kurtardı. Seken topu kale direği yakınında Tadic, yeniden En-Nesyri'ye ortaladı. Faslı futbolcu bir kez daha kafayla vurdu ancak Onana bu kez topu kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısı Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.