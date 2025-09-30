Fenerbahçe-Nice maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe-Nice maçı bilet fiyatları ne kadar?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında OGC Nice ile karşı karşıya gelecek. Sarı-laciverli ekibin mücadelesi, 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele için geri sayım sürerken gözler bilet satışlarının başlayacağı tarihe çevrildi. FB Avrupa Ligi maçı bilet fiyatları ve satış tarihi belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe-Nice maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
FENERBAHÇE-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Nice maçı, 2 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, 19:45'te başlayacak.
FENERBAHÇE-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
FENERBAHÇE-NICE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sarı-lacivertli kulüp, zorlu maçın biletlerinin satışa çıkacağı tarihleri duyurdu.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, ‘’Fenerbahçemizin, 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te OGC Nice ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
29 Eylül Pazartesi günü saat 19.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 Adet Bilet)
30 Eylül Salı günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)
30 Eylül Salı günü saat 19.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacaktır.’’ ifadeleri yer aldı.
FENERBAHÇE-NICE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Fenerbahçe-Nice maçının kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
FENERBAHÇE-NICE MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır. Satılan biletler transfere kapalı olacaktır.
Maça 24 saat kala ve sonrası da dahil olmak üzere Fenerbahçe logolu pasolig kart sahibi olmayan taraftarlar, müsabakaya bilet satın alamayacaklardır.