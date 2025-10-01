Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

        Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Nice maçının tarihi ve saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Sarı-lacivertliler, Fransa temsilcisi karşısında 3 puan alıp taraftarına Dinamo Zagreb mağlubiyetini unutturmak istiyor. Peki, "Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Nice maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 19:25 Güncelleme: 01.10.2025 - 23:32
        1

        Fenerbahçe-Nice maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 291 karşılaşmada, 114 galibiyet alırken, 62 maçta berabere kaldı. 115 müsabakada ise mağlup oldu. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe-Nice maçının oynanacağı tarih taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Nice maçı muhtemel 11'leri...

        2

        FENERBAHÇE-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Nice maçı, 2 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

        Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Oppong, Clauss, Samed, Vanhoutte, Abdi, Cho, Diop, Moffi

        5

        AVRUPA KUPALARINDA 292. MAÇ

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 398 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.

        6

        TEK EKSİK DURAN

        Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

        7

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

        2. HAFTA

        2 EKİM PERŞEMBE

        19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

        3. HAFTA

        23 EKİM PERŞEMBE

        19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

        4. HAFTA

        6 KASIM PERŞEMBE

        23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

        5. HAFTA

        27 KASIM PERŞEMBE

        20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

        6. HAFTA

        11 ARALIK PERŞEMBE

        23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

        7. HAFTA

        22 OCAK PERŞEMBE

        20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

        8. HAFTA

        29 OCAK PERŞEMBE

        23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

