        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Nice TRT 1 canlı izle: Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Avrupa Ligi Fenerbahçe - Nice maçı canlı izle: Fenerbahçe - Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Nice ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisi karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe - Nice karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu, gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Fenerbahçe - Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Avrupa Ligi Fenerbahçe - Nice maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 18:29 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:29
        1

        Fenerbahçe - Nice TRT 1 canlı izle ekranı... Fenerbahçe-Nice maçı için nefesler tutuldu. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Nice maçının hangi kanalda yayınlanacağı, şifresiz mi, şifreli mi ekranlara geleceği merak konusu oldu. Temsicimizin rakibi Nice Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu. Peki, Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Nice maçı canlı izle sayfası...

        2

        FENERBAHÇE-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Nice maçı, 2 Ekim Perşembe bugün saat 19:45'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE - NICE MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Avrupa Ligi Fenerbahçe-Nice maçını aşağıdaki link üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

        FENERBAHÇE - NICE MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

        Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Oppong, Clauss, Samed, Vanhoutte, Abdi, Cho, Diop, Moffi

        6

        AVRUPA KUPALARINDA 292. MAÇ

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 398 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.

        7

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

        2. HAFTA

        2 EKİM PERŞEMBE

        19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

        3. HAFTA

        23 EKİM PERŞEMBE

        19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

        4. HAFTA

        6 KASIM PERŞEMBE

        23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

        5. HAFTA

        27 KASIM PERŞEMBE

        20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

        6. HAFTA

        11 ARALIK PERŞEMBE

        23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

        7. HAFTA

        22 OCAK PERŞEMBE

        20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

        8. HAFTA

        29 OCAK PERŞEMBE

        23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

