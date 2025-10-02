Avrupa Ligi Fenerbahçe - Nice maçı canlı izle: Fenerbahçe - Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Nice ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisi karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe - Nice karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu, gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Fenerbahçe - Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Avrupa Ligi Fenerbahçe - Nice maçı canlı izle ekranı...
Temsicimizin rakibi Nice Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu. Peki, Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Nice maçı, 2 Ekim Perşembe bugün saat 19:45'te oynanacak.
FENERBAHÇE-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.
Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Oppong, Clauss, Samed, Vanhoutte, Abdi, Cho, Diop, Moffi
AVRUPA KUPALARINDA 292. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 398 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE