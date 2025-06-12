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        Fenerbahçe'nin 3 Temmuz davası Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderildi

        Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Temmuz 2011'de başlayan şike kumpası sürecinde uğradığı zararların giderilmesi için Maliye Hazinesi ve İçişleri Bakanlığı'na karşı açtığı toplamda yaklaşık 1.8 milyar TL'lik tazminat davasında mahkeme görevsizlik kararı verdi. Oy çokluğuyla alınan kararla dosya Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:12
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        3 Temmuz davası Uyuşmazlık Mahkemesi'ne taşındı
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        Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz 2011 tarihinde şike kumpası sürecinde yaşadığı zararların giderilmesi için Maliye Hazinesi ve İçişleri Bakanlığı'na karşı dava açarak, 100 milyon TL manevi, 50 milyon Euro (dava açtığı tarihte yaklaşık 1 milyar 756 milyon TL) maddi tazminat talep etmişti. Dava dilekçesinde, kulübün Türkiye'nin en köklü ve en büyük taraftar kitlesine sahip spor kulüplerinden biri olduğu vurgulanarak, 3 Temmuz süreci nedeniyle maddi ve manevi kayıplar yaşadığı, telafisi mümkün olmayan zarara uğradığı belirtilmişti.

        İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın üçüncü celsesi görüldü. Duruşmaya, davacı Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları ile davalı Maliye Hazinesi ve İçişleri Bakanlığı avukatları katıldı.

        "FENERBAHÇE, SÖZDE ŞİKE DAVASIYLA YIPRATILDI"

        Duruşmada söz alan Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları, "Müvekkil kulübün sözde şike davası ile yıpratıldığı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı ve şike kumpas davasında verilen mahkumiyet kararları ile sabittir. Kulübümüzün uğradığı zararın mahkemenizce verilecek tazminatla giderilmesini talep etmekteyiz. Mahkemenizin tensip kararı ile görev hususunda mahkemenizin görevli olduğuna karar verilmiştir. Aksi yönde verilecek bir karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatları doğrultusunda hak ihlali oluşturacaktır. Bu nedenle yargılamaya devamla davamızın kabulüne karar verilmesini talep etmekteyiz" dedi. Davalı Maliye Hazinesi ve İçişleri Bakanlığı avukatı ise, görevsizlik kararı verilerek dosyanın uyuşmazlık mahkemesine gönderilmesini talep etti.

        DOSYA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ: BAŞKANDAN KARARA ŞERH

        Mahkeme, oy çokluğuyla görevsizlik kararı vererek dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Ancak mahkeme başkanı karara şerh düştü. Başkan, 18 Temmuz 2024 tarihli ara kararda ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nin 11 Nisan 2016 tarihli kararına atıfla, yargılamayı yürüten mahkemenin görevli olduğunun daha önce belirlendiğini ve bu nedenle görevsizlik kararına katılmadığını belirtti.

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