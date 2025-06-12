Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Frank Anguissa için Napoli'nin kapısını çaldığı öne sürüldü.
Giriş: 12.06.2025 - 12:08 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:08
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İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Kamerunlu merkez orta saha oyuncusu için kulübüne 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptı ancak bu teklif reddedildi.
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Haberin detayında, İtalyan kulübünün 29 yaşındaki yıldız futbolcu için daha fazla bonservis bedeli istediği belirtildi.
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Ayrıca, Beşiktaş'ın dışında Arap kulüplerinin de Frank Anguissa ile ilgilendiği ifade edildi.