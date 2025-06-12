Konya'da okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!

Konya'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz (33), uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi.

Muhammed Öz

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Okula gelen 1 kişi, tüfekle rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Öz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Okuldaki öğrencilerde tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

TÜFEĞİ PALTOSUNUN ALTINDA GİZLEMİŞ

Öte yandan rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü öldüren şüphelinin evinde bir süre kalan ve aynı zamanda okuldaki bir meslektaşının yeğeni olan Berkehan O. (27) olduğu belirlendi. Olayın ardından okulda suç aleti tüfekle gözaltına alınan Berkehan O.'nun, Öz'ün evinde kaldığı sırada aralarında anlaşmazlık çıktığı öğrenildi.

Bugün de Berkehan O.'nun okula taksiyle geldiği ve paltosunun altına gizlediği tüfekle bekar olan Öz'ün odasına gelip 10 el ateş ettiği belirtildi. Saldırı sırasında ise öğrencilerin derste olduğu öğrenildi.