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        Haberler Spor Transfer Manchester United, Osimhen için yeniden devrede: Teklifi duyurdular - Futbol Haberleri

        Manchester United, Osimhen için yeniden devrede: Teklifi duyurdular

        Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'in geleceği merak konusu oldu. İngiliz devi Manchester United, Nijeryalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Napoli'nin kapısını sürpriz bir teklifle çaldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:05
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        Yaz transfer döneminde gideceği takım merak konusu haline gelen ve geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Victor Osimhen için yeni bir iddia da bulundu.

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        La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Premier League ekiplerinden Manchester United, uzun süredir peşinde koştuğu Victor Osimhen için Napoli'nin kapısını takas teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.

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        Haberin devamında; Victor Osimhen'in Al Hilal'den gelen 45 milyon Euro'luk teklifi reddetmesi, Manchester United'ı bu transfer için tekrar harekete geçirdi.

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        İngiliz devi, Nijeryalı golcünün transferi için Napoli'ye Joshua Zirkzee'yi takasta kullanmayı teklif edeceği ifade edildi.

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        AMORIM İSTİYOR

        Ayrıca Kırmızı Şeytanlar'da teknik adamlık görevi yapan Ruben Amorim'in, Nijeryalı yıldızı en değerli seçeneklerden biri olarak gördüğü aktarıldı.

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        Yeniden yapılanma sürecinde olan Manchester United'ın yeniden doğuşuna liderlik edecek yeni bir yüze ihtiyaç duyması ve Old Trafford'a coşku ve hırsı geri getirmek için Osimhen'in olağanüstü bir isim olacağı da aktarıldı.

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        GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

        2024-25 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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