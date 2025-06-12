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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızı Işıl Öykü Dinç'i kaybeden babanın yardım feryadı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!

        İstanbul'da, Pendik sahil yolunda karşıdan karşıya geçen, Çamçeşme Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi Işıl Öykü Dinç'e araç çarptı. Kazada, Işıl Öykü hayatını kaybetti. İddialara göre genç kıza çarpan araç sürücüsü tutuklandıktan 48 saat sonra serbest kaldı. Acılı baba Yunus Dinç, sosyal medyada yaptığı açıklamada, kızına çarpan kişinin devlet memuru olduğu için kısa sürede serbest kaldığını ve bunu şaşkınlıkla öğrendiklerini dile getirdi

        Giriş: 12.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:24
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        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
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        İstanbul'da olay, 18 Mayıs'ta, Pendik sahil yolunda meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Çamçeşme Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi Işıl Öykü Dinç yolun karşısına geçerken, hızla gelen bir araç çarptı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekiler tarafından hemen olay polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Işıl Öykü Dinç’e çarpan araç sürücüsü gözaltına alındı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Genç kız gözyaşları içinde Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gözaltın alınan araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ SERBEST KALDI

        Kızını kaybeden baba Yunus Dinç, sosyal medya üzerinden kazayla ilgili açıklamada bulundu. Kendisi ve ailesini şaşırtan bir bilgi duyduğunu belirten acılı baba, kızına çarpan sürücünün ‘Devlet memuru’ olduğunu ve tutuklandıktan 48 saat sonra serbest kaldığını iddia etti.

        Baba Yunus Dinç’in açıklaması şöyle: "Herkese merhaba... Bildiğiniz üzere 18 Mayıs pazar günü prensesim, kızım Işıl'ımı kaybettim. Olay; Pendik sahil yolunda, Işıl karşıdan karşıya geçmek istediği anda meydana geldi maalesef. Ertesi gün Işıl'ımı amcasının yanına sakladık ve aynı gün Işıl'a çarpan aracın şoförü olduğu iddia edilen şahsın tutuklandığı bilgisi paylaşıldı bizlerle, ki hafta boyunca avukatlarımız dosyaya, dosyanın içeriğine ulaşmaya çalıştıkça bu taleplerimiz; soruşturmanın devam ettiği, dosyanın herhangi bir mahkemeye gönderilmediği söylenerek geri çevrildi.

        "İKİ DARBE DAHA ALDIK"

        Bize böyle söylenmesine rağmen 30 Mayıs Cuma günü bana ve eşime duruşma tebligatı ulaştı. Bu tebligatla iki darbe daha aldık. Birincisi; tutuklanan ve şoför olduğu iddia edilen şahsın "devlet memuru" olduğu gerekçesiyle tutuklandıktan sadece 48 saat sonra salıverildiğini öğrendik. İkincisi ise; duruşma 23 Eylül'e verilmiş yani Işıl'ımın doğum gününe.

        Bugüne kadar avukatlarımızın yaptığı itirazlar yok sayılmaya devam edildi, ediliyor. Dosyaya girmiş herhangi bir mobese görüntüsü, bilirkişi raporu olmaksızın şoför olduğu iddia edilen ve tutuklanan şahsın sadece 48 saat sonra salıverilmesi kararı bir hukuk garabetidir. Dosyanın akibetini değiştirebilecek mobese görüntüleri halen daha dosyaya girmemiştir.

        Geçtiğimiz bu 24 gün içerisinde acımızı bile yaşamamıza müsaade etmeyip bizleri bu tür olayların içerisinde koşturdukları için, bizlere başka çare bırakmadıkları için sosyal medya aracılığıyla sesimizi duyurmaya çalışacağız. Hafta sonu itibariyle başlayacağımız sosyal medya çağrılarımız esnasında siz dostlarımızdan yardım ve destek rica ediyoruz."

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        #Işıl Öykü Dinç
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