Kadir İnanır'a aynı gün iki ziyaret: Usta oyuncunun iki farklı görünümü

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Taburcu olduktan sonra 5 aydır fizik tedavisi süren İnanır'ı, dostları yalnız bırakmıyor.

Ümit Tokcan - Kadir İnanır - Sali Turhan

Halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ile ressam Sali Turhan, dün Kadir İnanır'ı fizik tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti. O anlara dair fotoğraf da sosyal medyada paylaşıldı.

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Ertuğrul Günay - Kadir İnanır

2007 - 2013 arasında Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan Ertuğrul Günay da Kadir İnanır'ı ziyaret etti. Günay; "Bugün sinemamızın övüncü, değerli ve sevgili arkadaşım Kadir İnanır’ı ziyaret ettim. Onu sağlıklı, güler yüzlü görmekten sevinç duydum. Sevincimi sevenleriyle paylaşmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul Günay'ın paylaştığı fotoğraflar ile Ümit Tokcan ve Sali Turhan'ın ziyaretinde çekilen fotoğraflar arasındaki fark dikkat çekti. Usta oyuncunun, Tokcan ve Turhan ile yer aldığı fotoğrafta daha zayıf olduğu görüldü.