Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kadir İnanır'a aynı gün iki ziyaret: Usta oyuncunun iki farklı görünümü

        Kadir İnanır'a aynı gün iki ziyaret: Usta oyuncunun iki farklı görünümü

        Dostları, Kadir İnanır'ı aynı gün tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ümit Tokcan ile Sali Turan'ın paylaşımıyla Ertuğrul Günay'ın paylaşımlarında İnanır'ın farklı görünmesi dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Taburcu olduktan sonra 5 aydır fizik tedavisi süren İnanır'ı, dostları yalnız bırakmıyor.

        Ümit Tokcan - Kadir İnanır - Sali Turhan

        Halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ile ressam Sali Turhan, dün Kadir İnanır'ı fizik tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti. O anlara dair fotoğraf da sosyal medyada paylaşıldı.

        REKLAM

        Ertuğrul Günay - Kadir İnanır

        2007 - 2013 arasında Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan Ertuğrul Günay da Kadir İnanır'ı ziyaret etti. Günay; "Bugün sinemamızın övüncü, değerli ve sevgili arkadaşım Kadir İnanır’ı ziyaret ettim. Onu sağlıklı, güler yüzlü görmekten sevinç duydum. Sevincimi sevenleriyle paylaşmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

        Ertuğrul Günay'ın paylaştığı fotoğraflar ile Ümit Tokcan ve Sali Turhan'ın ziyaretinde çekilen fotoğraflar arasındaki fark dikkat çekti. Usta oyuncunun, Tokcan ve Turhan ile yer aldığı fotoğrafta daha zayıf olduğu görüldü.

        KADİR İNANIR

        1967'de Ses Dergisi'nin düzenlediği 'Sinema Artisti Yarışması'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç Gazetesi'nin 'Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra 'Yedi Adım Sonra' (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Kara Gözlüm' filminde Türkan Şoray ile başrolleri paylaştı. Daha sonra, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' dâhil Şoray ile birçok filmde daha rol alarak Türk Sineması'nın önde gelen erkek oyuncuları arasına girdi.

        ÖDÜLLERİ

        1973: 5. Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Utanç

        1986: 23. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Yılanların Öcü

        1990: 3. Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Medcezir Manzaraları

        2000: 37. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

        2007: 40. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - Onur Ödülü

        2011: 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

        2016: Almanya Film Festivali Oyun Ödülü - Onur Ödülü

        2023: 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali - Cumhuriyetin 100. yılında ''Sinemamızın Yüzü'' Ödülü

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kadir inanır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama