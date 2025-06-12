Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu! Balıkesir Ayvalık'ta, ayrı yaşadığı eşi 42 yaşındaki Canan Ayhan'ı yaralayan ve yanındaki komşusu Behiye A.'yı da vurmak isterken tabancası tutukluk yapan 46 yaşındaki ad ve soyadı aynı olan Ayhan Ayhan, daha sonra gittiği mezarlıkta canına kıydı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.06.2025 - 13:54 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:07 facebook

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